Cultura: M5s, Daverio ha avvicinato i giovani al mondo dell'arte, vicinanza a famiglia

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Cultura a Montecitorio si uniscono "al dolore di famigliari e amici di Philippe Daverio, sensibile intellettuale e noto storico dell'arte scomparso questa notte a Milano. Lo ricorderemo - continuano i parlamentari in una nota - per la sua grande passione, unita al talento di comunicare con ironia, simpatia e grande umanità l'arte in tutte le sue sfaccettature. Mancherà di sicuro anche anche al grande pubblico che ha apprezzato negli anni - osservano ancora gli esponenti del M5s - la sua puntuale divulgazione davanti la macchina da presa, illustrando con arguzia e preparazione opere d'arte, musei, luoghi di cultura che hanno avvicinato gli italiani, e in particolare i giovani, al mondo dell'arte". (Com)