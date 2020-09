Ue: Istat su Recovery fund, necessari meccanismi di monitoraggio e valutazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per delineare un piano dettagliato degli interventi necessari occorre esaminare le criticità del paese: accanto all'individuazione delle priorità è opportuno concepire uno o più meccanismi che ne consentano il monitoraggio e la loro valutazione ex ante ed ex post. Così Roberto Monducci, direttore del dipartimento per la Produzione statistica dell'Istat, durante la sua audizione odierna sul Recovery fund in commissione Bilancio alla Camera. "Si tratta di un'operazione che andrebbe definita già nelle fasi preliminari all'implementazione degli interventi e osservando i più alti standard qualitativi in temi di fonti e metodi per la valutazione delle policy", ha detto, sottolineando che l'Istat è a disposizione per offrire la propria capacità di misurazione, analisi e valutazione. (Rin)