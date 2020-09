Milano: Barberis (Pd), grande dolore la perdita di Daverio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo Pd al Consiglio comunale di Milano, Filippo Barberis, in una nota esprime un "grande dolore per la perdita di Philippe Daverio". "Una persona - aggiunge il dem - innamorata della nostra città, del nostro Paese e delle sue bellezze che è riuscito a cogliere e a raccontare nel modo più profondo ma sempre con grande ironia e leggerezza. Un intellettuale caldo, capace di contagiare e trasmettere tutta la sua passione per la cultura anche al grande pubblico". "Che la terra ti sia lieve Maestro", conclude Barberis. (com)