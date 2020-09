Decreto Semplificazioni: Modena (FI), mostro a mille teste che non combatte burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, illustrando in Aula la pregiudiziale di costituzionalità al decreto legge Semplificazioni, ha affermato che il provvedimento "doveva essere una svolta per cittadini e imprese, poteva rappresentare l'occasione di attaccare il costo della burocrazia, che in Italia arriva a 57 miliardi, e invece si tratta di un testo omnibus, una sorta di mostro a mille teste". Secondo la parlamentare, "il testo è farraginoso e non semplifica anzi, se possibile, complica la burocrazia prevedendo tutta una serie di decreti attuativi che incideranno negativamente. Per questa ragione - ha concluso Modena - Forza Italia ritiene incostituzionale l'intero decreto". (Rin)