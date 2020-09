Secondo il ministro degli Esteri russo, le proteste in Bielorussia sono dirette dall'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa ha a disposizione informazioni secondo cui la dinamica di destabilizzazione in corso in Bielorussia sarebbe frutto di azioni condotte dal territorio dell'Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, al termine dell'incontro di oggi a Mosca con l'omologo bielorusso Vladimir Makei."Ci sono informazioni su circa 200 estremisti formati in Ucraina al fine di compiere attività di destabilizzazione in Bielorussia. I servizi speciali se ne occuperanno", ha dichiarato il ministro russo. Per la prima volta la Bielorussia ha affrontato una seria minaccia di destabilizzazione e Mosca condanna la pressione che si sta cercando di esercitare su Minsk, ha affermato inoltre Lavrov."La Repubblica di Bielorussia, forse per la prima volta, ha affrontato una seria minaccia di destabilizzazione. Condanniamo la pressione che un certo numero di Stati stranieri stanno cercando di esercitare sulle legittime autorità della Bielorussia", ha affermato Lavrov. Alle autorità bielorusse, ha proseguito il ministro, "sono imposte dubbie idee di mediazione, anche attraverso l'Osce". La stessa Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa starebbe a sua volta attraversando "una profonda crisi" e "necessita di essere riformata, perchè non è stata in grado di adempiere ai suoi obblighi", ha detto Lavrov.(Rum)