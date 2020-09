Regno Unito: prezzi del mercato immobiliare alle stelle dopo quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato immobiliare britannico ha continuato a crescere nel mese di agosto, registrando il più alto incremento in valore in più di 16 anni. Il mercato sarebbe infatti cresciuto di più del 2 per cento, portando il valore medio delle abitazioni britanniche a 224.000 sterline circa (252.000 euro), il più alto di sempre. Il deciso aumento della domanda negli ultimi due mesi e conseguentemente dei prezzi del mercato sarebbe stato causato dall'accumulo di domanda di nuove abitazioni durante il regime di quarantena. Tuttavia, gli esperti prevedono un decremento nel valore del mercato nei prossimi mesi, non appena i programmi di welfare attuati per assorbire l'impatto della pandemia cesseranno e la perdita dei posti di lavoro si rifletterà sull'economia reale. (Rel)