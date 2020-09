I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: Keita ricoverato dopo probabile ictus, giunta militare autorizza cure all'estero - Il deposto presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keita, è stato ricoverato alla clinica Pasteur di Bamako a causa di un probabile ictus, ma le sue condizioni sono "stabili". Lo afferma la rivista francese "Jeune Afrique" citando fonti diplomatiche, secondo le quali l'ex presidente "sta meglio" e sarebbe attualmente in cura presso la clinica privata della capitale. Le sue condizioni di salute, definite "non gravi" dalla fonte, avrebbero tuttavia spinto i vertici del Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp) - la giunta militare che ha preso il potere dopo aver deposto Keita lo scorso 18 agosto - ad autorizzare un suo trasferimento all'estero per ulteriori cure, purché il paziente sia in condizione di affrontare il viaggio. La possibilità di un trasferimento per cure mediche ad Abu Dhabi, negli Emirati arabi uniti, era già stata discussa con il Cnsp da quando Keita è stato spinto a dimettersi: il presidente della giunta, Assimi Guetta, nominato dai militari come attuale capo dello Stato del Mali, si era espresso a favore di questa possibilità. Keita, 75 anni, è stato rilasciato lo scorso 27 agosto dopo dieci giorni di detenzione seguiti al colpo di Stato che lo ha deposto. (segue) (Res)