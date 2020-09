I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: autobus non si ferma ai controlli, militari Barkhane uccidono un civile - Un cittadino del Mali è stato ucciso per errore dai militari della forza antijihadista francese Barkhane vicino a Gao, nell'est del Paese, a causa di alcuni colpi "di avvertimento" esplosi dopo che un autobus ha rifiutato di rallentare per un controllo. Lo ha riferito lo Stato maggiore dell'esercito francese in una nota, precisando che nell'incidente altri due civili sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto a una cinquantina di chilometri da Gao, quando "un autobus diretto ad alta velocità in direzione del convoglio militare (francese) è stato oggetto di convocazione verbale e gestuale, poi di un primo colpo di avvertimento", riferisce l'esercito, sottolineando che in questo periodo "la minaccia di veicoli suicidi è alta". Nonostante i colpi di avvertimento, l'autobus non ha rallentato la sua corsa: un secondo colpo di avvertimento è stato quindi sparato a terra, ma due proiettili sono rimbalzati sul terreno e hanno colpito il parabrezza, attraversandolo e ferendo tre passeggeri, uno in modo grave. Secondo la fonte militare, il ferito grave è stato quindi trasportato in elicottero all'ospedale militare della forza Barkhane a Gao, ma è morto per le ferite riportate. (segue) (Res)