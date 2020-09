I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zimbabwe: governo, scuole riapriranno a settembre per chi deve sostenere gli esami - Le scuole dello Zimbabwe riapriranno nel corso di settembre per accogliere gli studenti che sosterranno gli esami nel corso dell'anno. Lo ha annunciato il portavoce del governo, Monica Mutsvangwa, precisando che le lezioni riprenderanno il 14 settembre per chi deve sostenere gli esami Cambridge ed il 28 settembre per gli alunni che preparano gli esami della Zimbabwe School Examinations Council (Zimsec) previsti per il primo dicembre. Alla presenza dei media locali, Mutsvangwa ha sottolineato che la decisione è stata presa dopo aver consultato le autorità sanitarie, e che le adeguate misure di prevenzione sono state disposte. Nel paese sono stati confermati 6.559 casi di Covid-19. Il mese scorso l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Unicef hanno esortato i governo delle nazioni africane a considerare la riapertura delle scuole in modo sicuro per garantire il futuro dei bambini, provati da una lunga chiusura. (segue) (Res)