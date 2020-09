I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: oggi incontro del governo con Musumeci e sindaco di Lampedusa su emergenza sbarchi - Sono attesi nel pomeriggio, a palazzo Chigi, il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, e il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, convocati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per discutere della situazione nella piccola isola siciliana, con l’hotspot locale sovraffollato, e per fare più in generale un punto sull'emergenza migranti dopo gli sbarchi delle ultime settimane. Un incontro che giunge dopo le proteste del primo cittadino dell'isola siciliana e del presidente di Regione, ma anche dopo il pressing della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, che sarà presente insieme al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, per concordare una strategia politica sul tema migranti. Intanto dopo la Azzurra e l’Aurelia, le due navi quarantena già predisposte dal Viminale per i migranti, l’Allegra è la terza nave da crociera sulla quale verranno alloggiati i 353 profughi della Sea Watch 4, che si sta avvicinando a Palermo. L'Allegra ospiterà anche circa 200 migranti provenienti da altre strutture. Altre due navi, individuate con apposito bando, dovrebbero arrivare nelle prossime ore sempre per alleggerire la situazione di Lampedusa. Una mossa, quella del Viminale, che insieme alla telefonata con la quale Conte ha chiesto l'incontro con il primo cittadino e il governatore siciliano ha, almeno per ora, portato il sindaco Martello a ritirare l’annunciato sciopero dell’isola.Fisco: Gualtieri, taglio cuneo fiscale e assegno unico due pilastri della riforma - La riforma fiscale "che abbiamo in mente ha due grandi pilastri: proseguire sul cuneo fiscale, cioè ridurre l’Irpef sul lavoro per aumentare i salari e gli stipendi, e sostenere questa grande innovazione dell’assegno unico che definirebbe uno strumento più potente per sostenere la genitorialità e la famiglia". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ospite ad "Agorà Estate" su Rai3. "Questi sono i due pilastri, poi ce ne saranno altri", ha aggiunto. Sul Recovery fund "Gentiloni ha ragione - ha spiegato Gualtieri -. La riduzione delle tasse la vogliamo realizzare con la riforma fiscale, il cui primo modulo è già avvenuto questa estate con la riduzione del cuneo fiscale". La riforma "ha un costo strutturale e non può essere finanziata con risorse temporanee come quelle del Recovery fund che dovranno essere concentrate sugli investimenti. Si dovrà invece autofinanziare - ha concluso il ministro - attraverso una riforma.Governo: Di Maio, piena fiducia a Conte e vertici dell’intelligence - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha ribadito "piena fiducia al presidente del Consiglio" Giuseppe Conte "e ai vertici dell’intelligence in un momento complicato". Lo ha detto oggi lo stesso esponente del Movimento cinque stelle parlando a "Radio anch’io" su Rai Radio1.Tlc: Pisano a "La Stampa", la fibra è il primo passo per un Paese più digitale - "Oggi la banda larga è essenziale, come lo sono stati i nuovi tratti di ferrovie, i viadotti e le autostrade quando, nella seconda metà del XX secolo, l'Italia è diventata una delle prime economie del mondo, nonostante le distruzioni della Seconda guerra mondiale. Quella raggiunta tra Cassa depositi e prestiti e Tim è un'intesa importante". Lo ha detto a "La Stampa" il ministro dell'Innovazione, Paola Pisano, la quale è consapevole che l'accordo rappresenta un "primo passo". Ma è convinta che la nuova società possa raggiungere, in tempi rapidi, il suo obiettivo prioritario: l'estensione della connessione ultra veloce a tutto il Paese, "comprese le zone attualmente scoperte. Un'infrastruttura di connettività capillare e in fibra è la base per sviluppare un'economia di servizi digitali, ancora molto da rafforzare. Gli investimenti andranno coordinati, affinché non siano mai contraddittori".Cultura: Franceschini, con Daverio scompare intellettuale di straordinaria umanità - Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, appresa la scomparsa di Philippe Daverio., dichiara in una nota: "Intellettuale di straordinaria umanità, un capace divulgatore della cultura, uno storico dell'arte sensibile e raffinato. Con sagacia e passione, ha accompagnato le italiane e gli italiani nell'affascinante scoperta delle architetture, dei paesaggi, dell'espressione creativa, degli artisti, delle fonti del nostro patrimonio culturale. Tutto questo era Philippe Daverio, un uomo - conclude Franceschini - di cui ho sempre apprezzato la grande intelligenza e lo spirito critico e che già manca a tutti noi". (Rin)