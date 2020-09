I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: ministro Esteri turco, colloqui tra governo e opposizione su partecipazione a elezioni - Esponenti di alto profilo dell’opposizione venezuelana hanno avviato dei colloqui con il governo del presidente Nicolas Maduro per partecipare alle elezioni legislative in programma a dicembre, che avevano in un primo momento annunciato di voler boicottare. Come dichiarato in conferenza stampa dal ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, il due volte candidato presidenziale, Henrique Capriles, e il deputato Stalin Gonzalez, rispettivamente figure di punta dei partiti di opposizione Primero Justicia e Un Nuevo Tiempo, avrebbero posto come condizione per la partecipazione al voto la presenza di osservatori. “Sappiamo che le autorità e l’opposizione sono vicine a un accordo e ne siamo felici”, ha detto il ministro turco, il cui paese ha forti legami con il governo di Maduro. “La presenza di osservatori stranieri è una delle condizioni, e queste condizioni sono state accettate dall’amministrazione di Maduro”. (segue) (Res)