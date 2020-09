I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporto aereo: Colombia, riprendono a operare i voli nazionali - I voli nazionali hanno ripreso a operare in Colombia ieri, dopo lo stop imposto dalla pandemia del nuovo coronavirus. Secondo stime dell’Aeronautica civile sono stati registrati 102 voli, per un totale di 7.700 passeggeri, operati da Avianca, Latam, Easyfly e Viva Air. Avianca ha effettuato voli dalla capitale Bogotà a otto città, tra cui Medellin, Cartagena, Bucaramanga, Cali, Cucuta, Montería, Pereira e Barranquilla per un totale di 4.800 passeggeri. Il prossimo 7 settembre riprenderanno anche le rotte da Bogotà a Pasto, Santa Marta e Villavicencio e da Medellin a Cali e Cartagena. (segue) (Res)