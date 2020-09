I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: coronavirus, confermati 8.901 nuovi contagi in un giorno - Le autorità sanitarie della Colombia hanno confermato ieri 8.901 casi di nuovo coronavirus, che portano il totale dei contagi a 624.069. I nuovi decessi sono stati 389, e fanno salire il totale delle morti legate al virus a 20.052. I casi attivi sono 133.155, mentre sono 469.557 le persone che sono guarite dalla malattia. La maggior parte dei nuovi casi, 2.331, si registra nella capitale Bogotà, dove a partire dal 27 agosto è terminato il regime di quarantena localizzata istituito per contenere il contagio. A partire da quella data è iniziata una fase di nuova normalità, con l’apertura di altri settori dell’economia. In questa nuova fase, denominata 4 per 4, alcune attività potranno operare dal lunedì al giovedì, altre dal giovedì alla domenica. Torneranno inoltre le classi in presenza, mentre il trasporto pubblico potrà operare al 50 per cento delle sue capacità, rispetto all’attuale 35 per cento. (Res)