© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: dimissioni Abe, Partito liberaldemocratico sceglierà successore il 14 settembre - Il Partito liberaldemocratico (Ldp) del Giappone ha deciso oggi che le elezioni del nuovo presidente, il successore del primo ministro Shinzo Abe, si terranno il 14 settembre. La convocazione ufficiale è prevista per l’8 settembre. Il vincitore succederà ad Abe alla guida del partito e del governo. Il nuovo leader politico dovrà essere votato come premier dalla Dieta, il parlamento, dove la coalizione di governo guidata dall’Ldp ha la maggioranza. Una sessione parlamentare straordinaria dovrebbe tenersi il 16 settembre. Shigeru Ishiba, 63 anni, ex ministro della Difesa, e Fumio Kishida, 63 anni, responsabile politico del partito ed ex ministro degli Esteri, hanno ufficializzato le loro candidature ieri. Questa sera è in programma una conferenza stampa di Yoshihide Suga, 71 anni, capo di gabinetto di Abe, in cui si attende l’ufficializzazione della candidatura ormai considerata favorita, anche per la modalità scelta per il voto. (segue) (Res)