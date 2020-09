© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: rapporto Pentagono, Cina raddoppierà arsenale nucleare nei prossimi dieci anni - La Cina raddoppierà le dimensioni delle sue scorte di testate nucleari nel prossimo decennio e vanta già la più grande marina del mondo. È quanto emerge dall'annuale rapporto "China Military Power" del Pentagono. Secondo il documento, la modernizzazione e l'espansione della forza nucleare della Cina fa parte di uno sforzo più ampio volto a eguagliare, e in alcuni casi a superare, l'esercito degli Stati Uniti entro il 2049 come potenza dominante nella regione indo-pacifica. Il rapporto afferma che il numero di testate nucleari cinesi è attualmente stimato essere leggermente superiore a 200 e include quelle che possono essere montate su missili balistici in grado di raggiungere gli Stati Uniti. "Questa è la prima volta che il Pentagono ha dichiarato un numero specifico di testate cinesi", ha spiegato ai giornalisti il vicesegretario alla Difesa Chad Sbragia. "Siamo certamente preoccupati per i numeri ma anche solo per la traiettoria degli sviluppi nucleari cinesi in grande forma", ha affermato. (segue) (Res)