© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Cina: confini contesi, colloqui proseguono con focus su riva meridionale lago Pangong - Proseguono i colloqui militari tra India e Cina sul disimpegno del settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa. Lo riferisce la stampa indiana sulla base di fonti dell’Esercito. Alti ufficiali, a livello di comandanti di brigata, si stanno confrontando da ieri presso il confine Chushul-Moldo, concentrando l’attenzione sulla riva meridionale del lago Pangong, divenuta l’area più critica. L’Esercito indiano, per voce del colonnello Aman Anand, ha denunciato lunedì “movimenti militari provocatori” dell’Esercito cinese sulla sponda sud del lago tra il 29 e il 30 agosto, ai quali le truppe indiane si sono opposte impedendo l’intrusione sul proprio lato della Lac. La conferma del fatto che nella notte tra sabato e domenica le truppe si sono contrapposte è arrivata anche da Pechino, sebbene con una versione opposta in merito alle responsabilità. Il ministero degli Esteri cinese, infatti, ha replicato oggi attribuendo la provocazione alla parte indiana. La portavoce Hua Chunying, nella consueta conferenza stampa quotidiana, ha dichiarato che “la responsabilità è interamente della parte indiana” e che “la Cina ha esercitato grande moderazione per impedire che la situazione si aggravasse”. (segue) (Res)