- Taiwan: da gennaio nuova dicitura sui passaporti per distinguersi dalla Cina - Taiwan ridisegnerà il suo passaporto per dare maggiore risalto al nome dell'Isola e distinguersi dalla Cina continentale. Secondo quanto riferisce "The Straits Times", durante la pandemia di coronavirus Taipei ha constatato che i suoi cittadini hanno riscontrato problemi nell'entrare in altri paesi, poiché i passaporti taiwanesi riportano le parole "Repubblica di Cina" (il suo nome formale) scritto in evidenza, e la parola "Taiwan" stampato in basso, a caratteri più piccoli. Il nuovo passaporto, che dovrebbe entrare in circolazione a gennaio, rimuoverà la dicitura "Repubblica di Cina" anche se il nome in caratteri cinesi rimarrà e vedrà ingrandita la parola "Taiwan" in lingua inglese. Il ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu ha affermato che sono necessari nuovi passaporti per evitare che i concittadini vengano scambiati per cittadini cinesi, in particolare con i controlli intensificati all'ingresso delle frontiere a causa della pandemia di Covid-19. "Dall'inizio dell'epidemia di coronavirus il popolo taiwanese ha continuato a sperare che si possa dare maggiore risalto alla visibilità di Taiwan, evitando che le persone pensino erroneamente che proveniamo dalla Cina", ha spiegato Wu. (segue) (Res)