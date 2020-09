Regno Unito: ministra del lavoro richiede riduzione carico fiscale al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro e delle pensioni britannica Therese Coffey ha dichiarato in un'intervista radiofonica che vorrebbe vedere una riduzione delle tasse da parte del governo nei prossimi mesi. Ciò accade in seguito a voci secondo cui il Tesoro britannico starebbe considerando un aumento delle tasse nei prossimi mesi per rimettere in sesto le casse dello Stato. Secondo il quotidiano "The Times", questa prima dichiarazione pubblica di contrarietà alla linea del governo da parte di un membro del governo stesso sarebbe il primo segnale di un crescente malessere all'interno del Partito conservatore. Da un lato vi sarebbero i sostenitori della linea del governo Boris Johnson e del cancelliere Rishi Sunak del non poter fare ulteriore debito per risanare gli esorbitanti costi della pandemia sul welfare britannico, mentre dall'altro i più ideologicamente intransigenti, che mal vedono il pronosticato aumento del carico fiscale. (Rel)