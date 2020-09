Iv: Renzi, solo l'educazione permetterà di sconfiggere populismo sovranista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, dichiara di non trovare "le parole per dire quanto sia stato bello condividere sogni e emozioni con 250 ragazze e ragazzi millennials. A Castrocaro - continua l'ex premier nella sua Enews -, per tre giorni abbiamo fatto politica in modo diverso da tutti gli altri: studiando. Trovate in rete alcune delle lezioni a cominciare dalla prima, sulla geopolitica, con il direttore di 'Repubblica', Maurizio Molinari, fino al mio discorso finale, qui". Il senatore di Iv aggiunge che "vedere tante giovani donne e tanti giovani uomini così desiderosi di impegnarsi riconcilia con la realtà. E fa guardare al futuro con occhi di speranza. La prossima edizione della scuola sarà a Ponte di Legno: dopo il Ciocco e Castrocaro, nel 2021 i nostri ragazzi saliranno in terra leghista. Perché, alla fine - conclude Renzi -, la verità è che solo l’educazione permetterà di sconfiggere il populismo sovranista". (Rin)