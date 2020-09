Milano: Salvini, persiero commosso e preghiera per Philippe Daverio, non ti dimenticheremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un pensiero commosso e una preghiera per Philippe Daverio. Un grande uomo di cultura, capace con il suo stile inconfondibile di raccontare agli italiani lo straordinario patrimonio artistico del nostro Paese. Rinascimentale il suo impegno e la sua curiosità che non conoscevano limiti, spaziando dalla divulgazione allo studio accademico, dove scienza,musica, cucina, pittura, letteratura erano concepite come un qualcosa di unico, radicato nella storia e nella geografia dei territori italiani che da Nord a Sud non si è mai stancato di attraversare in lungo e in largo. Politiche nel senso più nobile del termine, le sue esperienze al servizio delle istituzioni, di cui conservo il ricordo commosso di quando da consigliere comunale a Milano ho avuto il piacere e l'onore di apprezzarne l'impegno come assessore alla Cultura della Giunta Formentini. Per anni abbiamo lavorato insieme, molte volte abbiamo sorriso, altre volte abbiamo discusso, qualche volta perfino litigato. Ma sempre con rispetto e amore, per Milano, per la bellezza, per l’Italia. Un grande uomo che, come scrive Rudyard Kipling, sapeva 'parlare alle folle e conservare la sua virtù, o passeggiare con i Re, senza perdere il contatto con la gente comune'. Buon viaggio, Philippe. Non ti dimenticheremo”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini commentando la morte di Philippe Daverio. (Com)