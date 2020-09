Polonia: ministro Grobarczyk, acque reflue nel Baltico causeranno reazione di Danimarca e Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inquinamento del Golfo di Danzica che risulterà dal guasto dell'impianto per il riciclaggio delle acque di scolo "Czajka" a Varsavia susciterà sicuramente una reazione di Danimarca e Svezia. Lo ha detto il ministro dell'Economia marittima e della navigazione interna della Polonia, Marek Grobarczyk, parlando oggi all'emittente televisiva "Tvp1". Le acque reflue stanno attualmente seguendo il corso della Vistola e raggiungeranno presto il Mar Baltico. "L'inquinamento del Golfo di Danzica sarà significativamente inferiore rispetto a quello della Vistola, ma possiamo attenderci un intervento da parte svedese e danese per l'inquinamento e l'eutrofizzazione del Baltico", ha dichiarato il ministro. "Tale processo è tra le cause della diminuzione delle riserve di merluzzo. Questo è l'ennesimo problema che si riverbererà in ogni negoziato europeo perché succede che nuovamente i polacchi sono considerati colpevoli da tutti", ha continuato Grobarczyk, aggiungendo che "di certo non aiuterà la politica di ripristino dell'industria ittica". (segue) (Vap)