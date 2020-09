Polonia: ministro Grobarczyk, acque reflue nel Baltico causeranno reazione di Danimarca e Svezia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grobarczyk ha affermato che a maggio il comune di Varsavia ha assicurato al suo ministero che l'impianto che trasporta i liquami all'impianto di trattamento di Czajka era sicuro e poteva essere utilizzato per lo smaltimento delle acque reflue. Il ministro ha aggiunto che le autorità della capitale hanno reso difficile per il ministero controllare le installazioni. Nel frattempo presso la presidenza del Consiglio dei ministri è stata organizzata una riunione della squadra di crisi sull'incidente alla condotta. Trzaskowski ha chiesto aiuto al governo per risolvere la crisi. Nei prossimi giorni sarà costruito un ponte di barche dai militari per consentire una soluzione provvisoria per il passaggio delle acque reflue. (Vap)