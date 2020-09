Roma: Pelonzi-Tempesta (Pd), fallimento stabilimenti urbani, unica nota positiva arene piccolo America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'estate sta finendo, ma quella romana del 2020 non è mai iniziata. L'offerta culturale e di spettacolo che ha caratterizzato Roma negli ultimi 40 anni è stata cancellata. Fanno eccezione gli esempi coraggiosi di tanti esercenti che coraggiosamente hanno riaperto le sale sfidano la crisi, e le arene gratuite organizzate dai ragazzi dall'associazione Piccolo America in piazza S. Cosimato, ad Ostia e alla Cervelletta". Così in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e la consigliera Giulia Tempesta. "Eppure la genialità del compianto assessore Nicolini e il successo negli anni delle varie edizioni dell'estate romana - aggiungono - hanno contaminato molte altre città italiane ed estere, al punto che ancora oggi è difficile trovare piccole o grandi città e paesi senza un cartellone culturale e di spettacolo estivo. L'estate 2020 della capitale, è stato invece contrassegnata dal clamoroso flop dei nuovi 'stabilimenti urbani', le cosiddette aree relax con sdraio e ombrelloni realizzate sull'esempio fallimentare di Tiberis, l'inutile costosa prima spiaggia di città. Le cinque aree ad ingresso libero, situate nel parco di Aguzzano , nel parco delle Canapiglie, nell'area verde della Biblioteca Laurentina, nel parco Pino Lecce e a villa Doria Pamphilj sono state disertate dai romani che evidentemente hanno preferito portarsi sdraio ed ombrelloni al mare. E così gli 'stabilimenti della Raggi' sono rimasti clamorosamente sotto il sole con ombrelloni e sdraio chiusi e gli ambienti sconsolatamente vuoti . Il risultato ottenuto è clamoroso: l'estate romana, quella che faceva milioni di presenze non c'è più per volontà dell'amministrazione Raggi, ma in compenso è stata sostituita da stabilimenti scadenti quanto improbabili, ma costosi e solo per poche decine di persone. Il peggior sindaco della storia di Roma ha distrutto anche un modello culturale vanto della nostra città". (Com)