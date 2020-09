Spagna: comunità Madrid e Navarra aderiscono a programma "Radar Covid"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le comunità autonome spagnole di Madrid e Navarra hanno aderito al programma di tracciamento "Radar Covid", promosso dal governo e già operativo in 10 regioni. Come annunciato oggi dal ministro dell'Economia e della Trasformazione digitale, Nadia Calvino, l'applicazione è stata già scaricata da 3,4 milioni di spagnoli e si è detta "fiduciosa" che nelle prossime settimane possa essere adottata in tutte le Comunità autonome dello Stato. (Spm)