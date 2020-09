Referendum: Baldelli (FI) a Di Maio, taglio parlamentari non è modernizzazione ma decrescita felice democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e tra i promotori del comitato per il "no" afferma: "Caro Luigi Di Maio il taglio dei parlamentari non è la modernizzazione del Paese, ma la decrescita felice della democrazia. Quelli che tu chiami i 'signori del no' - continua il parlamentare su Twitter - sono cittadini impegnati a difendere le istituzioni dalla vostra propaganda populista e antiparlamentare". (Rin)