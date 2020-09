Imprese: Bdo, nel mercato M&A trend globale negativo ma primi segni di ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bdo, organizzazione internazionale di consulenza e revisione aziendale, ha pubblicato il report periodico Horizons relativo al secondo trimestre 2020 sull’andamento del mercato M&A a livello globale. Stando al relativo comunicato stampa, le operazioni M&A nel mid market globale hanno registrato un crollo del 30 per cento nel primo trimestre dell'anno, con un ulteriore calo di 25 punti percentuali nel secondo. Sebbene alcuni settori abbiano mostrato performance in linea con il periodo precedente la crisi, come l'alimentare, il commercio elettronico e le tecnologie di informazione, le attività di M&A sul piano globale hanno registrato un decremento medio di 40-50 punti percentuali nel secondo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il comparto maggiormente colpito è stato quello del leisure con un decremento del 70 per cento. Dall'ultimo report Horizons, prosegue la nota, emerge che, superata la fase di "resilienza" ed entrate in quella della "nuova normalità", le aziende che presentano una certa solidità finanziaria torneranno a inserire le operazioni di M&A nella propria agenda: segnali incoraggianti di una ripresa in questo senso arrivano dalla Cina e, in generale dall’Asia. Con l’allentamento delle restrizioni anti Covid-19 dei singoli governi, si legge nel report, l’economia mondiale sta lentamente tornando a livelli di normalità e le persone hanno ripreso a muoversi oltre i confini. (segue) (Com)