Imprese: Bdo, nel mercato M&A trend globale negativo ma primi segni di ripresa (2)

- Nel documento viene poi confermato invece il trend negativo che ha interessato l'area del Sud Europa e dell'Italia: con solo 79 operazioni concluse e un calo del 31,3 per cento rispetto al trimestre precedente, è stata la peggiore performance degli ultimi 12 anni in termini di volume. Stando alla nota, dal punto di vista del valore dei singoli deal, tuttavia, nel secondo trimestre 2020 c’è stato un incremento del 23,7 per cento rispetto a quello precedente, confermando che il numero delle operazioni è stato inferiore ma le società si sono concentrate su quelle di portata maggiore. Se si confronta il secondo trimestre 2020 con quello dell'anno precedente, invece, emerge che il calo delle attività di M&A, sia in termini di volume che di valore delle operazioni, è ancora più netto, con una riduzione rispettivamente del 54,9 e del 47,1 per cento. Guardando alle operazioni realizzate nel settore del private equity, prosegue la nota, emerge che queste rappresentano il 27,8 per cento del totale nel primo trimestre dell'anno e il 30,4 per cento nel secondo: un incremento che si riscontra anche rispetto allo stesso periodo del 2019. Differente, secondo il report, la situazione in termini di valore, con le operazioni che nel secondo trimestre hanno fatto registrare un valore totale di due miliardi di dollari con una riduzione del 24,5 per cento. (segue) (Com)