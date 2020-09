Imprese: Bdo, nel mercato M&A trend globale negativo ma primi segni di ripresa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il mercato italiano, durante il secondo trimestre 2020 ha visto diverse operazioni di una certa rilevanza, come l’aumento di capitale di oltre 300 milioni di dollari annunciato a fine giugno da Società Cattolica di assicurazioni che sarà eseguito da Generali, la quale diventerà azionista con una quota del 24,4 per cento. Sempre nello stesso periodo, Azimut Holding e Canson Capital Partners hanno siglato un accordo che prevede l’acquisizione di una quota fino al tre per cento di Inwit da Tim. "Come era prevedibile, le attività di M&A hanno subito una brusca frenata nel secondo trimestre sulla scia di quanto avvenuto nel primo trimestre, periodo durante il quale le aziende hanno pensato, in primis, alla sopravvivenza del proprio business”, ha dichiarato Stefano Variano, Partner Advisory di Bdo Italia. “Tuttavia, quello che abbiamo potuto constatare è che nell’ultimo periodo cominciano a intravedersi segnali di ripresa per quanto riguarda il settore M&A che, dopo i mesi iniziali, torna a essere uno strumento su cui le società più solide a livello finanziario puntano per rafforzare la propria posizione”, ha aggiunto. (Com)