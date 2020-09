Libia: Saleh chiede il sostegno dell'Ue per rafforzare il cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica (parlamento di Tobruk), Aguila Saleh, ha chiesto il sostegno dell'Unione europea (Ue) per rafforzare il cessate il fuoco in Libia e rendere “neutrali” le entrate petrolifere, durante un incontro con l'Alto rappresentante dell'Unione europea Josep Borrell, nella città di Al Qubah in Cirenaica. In una dichiarazione, il portavoce della Camera dei rappresentanti ha affermato che Saleh ha chiesto il sostegno dell'Unione Europea per rafforzare il cessate il fuoco e “congelare” i proventi petroliferi depositandoli in uno specifico conto bancario fino alla formazione di un'autorità unificata in Libia. Saleh ha inoltre chiesto di "cogliere l'opportunità di fare pressione su tutte le parti in Libia per porre fine alla crisi politica e alleviare le sofferenze del popolo libico”, sottolineando che “ciò non avverrà senza la formazione di una nuova autorità". Da parte sua, Borrell ha affermato la sua "totale fiducia" nel presidente della Camera dei rappresentanti libica, "impegnandosi a fornire una spiegazione completa dell'iniziativa di Saleh all'Unione europea e a chiedere il suo sostegno". Borrell ha anche affermato: "L'Unione europea accoglie la richiesta di Saleh sulla questione del rifiuto di qualsiasi interferenza straniera in Libia da parte di qualsiasi parte". (Bel)