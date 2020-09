Libia: Bengasi accusa Tripoli di sequestrare 650 milioni di euro stanziati dall'Oms per combattere Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’alta funzionaria del Comitato consultivo medico per la lotta al Coronavirus in Libia, Fathia al Oraibi, ha affermato che il ministero della Salute del Governo di accordo nazionale libico (Gna) avrebbe sequestrato i 650 milioni di euro stanziati dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per combattere il coronavirus nelle città libiche, in quanto gli ospedali della Libia orientale non hanno ricevuto nulla. In un comunicato stampa, la Al Oraibi ha aggiunto che Elizabeth Hof, capo della missione dell'Oms in Libia, le ha detto che "durante la sua precedente visita al Centro nazionale per il controllo delle malattie a Tripoli, l'Oms ha concesso 650 milioni di euro per il settore sanitario del Gna per combattere la pandemia da coronavirus, fornendo oltre a 2 mila respiratori". Al Oraibi ha confermato che nessuna di queste sovvenzioni aveva raggiunto l'ospedale e i centri di isolamento di Bengasi e della Cirenaica. La funzionaria ha quindi chiesto all'Oms di rivedere il meccanismo per fornire supporto e assistenza medica alla Libia per far fronte al coronavirus, alla luce della divisione politica che il paese sta vivendo, rilevando che le autorità di Tripoli e di Misurata rifiutano di aiutare gli ospedali nella Libia orientale nell’affrontare la pandemia, e sequestrano anche gli aiuti internazionali loro forniti. (Bel)