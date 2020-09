Thailandia: coronavirus, zero contagi nel Paese da 100 giorni consecutivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia oggi ha registrato zero contagi di coronavirus, segnando il centesimo giorno consecutivo senza nuove infezioni. Secondo i dati del ministero della Salute di Bangkok, il Paese non ha registrato alcun caso patogeno dallo scorso 26 maggio. Le autorità thailandesi, tuttavia, stanno riscontrando casi di infezione tra i viaggiatori di rientro, che devono osservare un periodo di quarantena prima di entrare nel Paese. Il successo nel controllo dell'epidemia in Thailandia è stato assicurato dal rigido controllo delle frontiere, chiuse per mesi ai turisti stranieri. Una strategia che è costata molto al Paese, soprattutto per il settore turistico che, prima della pandemia, rappresentava il 20 per cento delle entrate economiche. Il governo di Bangkok ha imposto la serrata in tutto il Paese lo scorso marzo, quando sono comparsi i primi contagi, ma ha successivamente allentato le misure di sicurezza per la prevenzione e il controllo del Covid. Dall'inizio della pandemia, in Thailandia ci sono stati 3.425 contagiati e 58 decessi per Covid-19. (Fim)