Ungheria: aeroporto di Budapest applica nuove regole agli ingressi

- L'aeroporto internazionale Ferenc Liszt di Budapest applicherà nuove regole ai passeggeri in ingresso in Ungheria. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mti" dopo l'annuncio fatto dalla società operatrice dell'aeroporto. La polizia aeroportuale sta compiendo controlli dei documenti e della temperatura di tutti i passeggeri in arrivo da qualsiasi destinazione e si prevedono quindi rallentamenti nelle procedure. Ai passeggeri è anche chiesto di compilare previamente un questionario relativo al coronavirus, disponibile sul sito dell'aeroporto e da consegnare alle autorità durante il controllo dei documenti. Gli stranieri, ai quali è proibito l'ingresso in territorio ungherese, devono attendere la partenza in un area di transito specificamente designata e vengono loro forniti accesso illimitato al Wi-Fi, coperte e se necessario mascherine. La società aeroportuale prevede un calo del traffico passeggeri a settembre, giacché molte compagnie stanno già cancellando voli per questo mese dopo la decisione del governo di Budapest di chiudere nuovamente le frontiere. (Vap)