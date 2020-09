Venezuela: Guaidò su colloqui tra governo ed esponenti opposizione, "noi all'oscuro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando ieri in conferenza stampa il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha affermato che esponenti di alto profilo dell’opposizione venezuelana hanno avviato dei colloqui con il governo del presidente Nicolas Maduro per partecipare alle elezioni legislative in programma a dicembre, che avevano in un primo momento annunciato di voler boicottare. Il due volte candidato presidenziale, Henrique Capriles, e il deputato Stalin Gonzalez, rispettivamente figure di punta dei partiti di opposizione Primero Justicia e Un Nuevo Tiempo, avrebbero posto come condizione per la partecipazione al voto la presenza di osservatori. “Sappiamo che le autorità e l’opposizione sono vicine a un accordo e ne siamo felici”, ha detto il ministro turco, il cui paese ha forti legami con il governo di Maduro. “La presenza di osservatori stranieri è una delle condizioni, e queste condizioni sono state accettate dall’amministrazione di Maduro”. (segue) (Brb)