Venezuela: Guaidò su colloqui tra governo ed esponenti opposizione, "noi all'oscuro" (3)

- Una conferma dei colloqui in corso è arrivata dallo stesso Capriles, che sul suo account Twitter ha scritto che “parlare con un membro della comunità internazionale è normale quando si crede nella politica e nella democrazia. Cinesi, russi europei: parleremo con chiunque sia necessario per fare uscire i venezuelani da questa crisi”, ha scritto l’oppositore postando una foto che ritrae il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nell’atto di stringere la mano all’omologo statunitense Donald Trump. “Ci sono persone che finiscono per diventare ciò che criticano. Parlare e negoziare non sono la stessa cosa, a meno che non si voglia manipolare e mentire. Non ci sono negoziati tra la Turchia e l'opposizione in Venezuela. Ma è appropriato parlare con tutti coloro che ci avvicinano a una soluzione credibile”, ha dichiarato Capriles. (segue) (Brb)