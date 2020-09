Cultura: Franceschini, con Daverio scompare intellettuale di straordinaria umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, appresa la scomparsa di Philippe Daverio., dichiara in una nota: "Intellettuale di straordinaria umanità, un capace divulgatore della cultura, uno storico dell'arte sensibile e raffinato. Con sagacia e passione, ha accompagnato le italiane e gli italiani nell'affascinante scoperta delle architetture, dei paesaggi, dell'espressione creativa, degli artisti, delle fonti del nostro patrimonio culturale. Tutto questo era Philippe Daverio, un uomo - conclude Franceschini - di cui ho sempre apprezzato la grande intelligenza e lo spirito critico e che già manca a tutti noi". (Com)