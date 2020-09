Finanza: Ruocco (M5s), su Borsa italiana scelta avvenga su programma sviluppo mercati gestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come presidente della commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario sto seguendo il dossier su Borsa italiana: ad oggi, la lista dei possibili concorrenti sembra essere ristretta a pochi nomi, tutti connessi ad altre realtà di mercati borsistici stranieri; con uno di questi (Euronext) partecipa anche Cassa depositi e prestiti. Così in una nota la presidente della commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Carla Ruocco. "Devo dire che, ad oggi, non ho maturato un'idea specifica sul miglior candidato possibile, anche perché continuo a pensare che questa sia un'ulteriore mancata occasione per vedere in azione quel Fondo che, magari proprio sotto la regia di Cdp e con la partecipazione di ulteriori investitori istituzionali, possa porre in essere operazioni strategiche per il nostro paese: tale progetto potrebbe essere, infatti, strumentale anche alla realizzazione dell'ambizioso programma di investimenti che dovrà trovare esecuzione con la futura manovra sul Recovery fund", ha detto, aggiungendo di auspicare che la scelta fra i vari candidati avvenga sulla base di un solido programma di sviluppo dei diversi mercati gestiti da Borsa italiana vista la natura strategica di tale asset per il sistema produttivo. "Mi riferisco, in particolare, alla necessaria massimizzazione della liquidità nei diversi mercati alla trasparenza delle negoziazioni, alla competitività e all'efficienza delle transazioni e alla necessaria riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di ammissione", ha continuato. (segue) (Com)