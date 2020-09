Finanza: Ruocco (M5s), su Borsa italiana scelta avvenga su programma sviluppo mercati gestiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non credo di svelare nulla di nuovo nel ricordare che, ancora oggi, sul listino di Borsa il ruolo prevalente, in termini di capitalizzazione, viene esercitato da un certo numero di banche e compagnie di assicurazione nonché da un ristretto numero di società, a proprietà pubblica, che operano in regime di quasi monopolio: da qui che il reale interesse degli acquirenti sia rivolto soprattutto alla gestione del mercato secondario dei nostri titoli di debito pubblico che di fatto, ad oggi, genera i principali risultati finanziari e economici di Borsa italiana", ha spiegato la presidente, sottolineando che rimangono ancora "lontane" dall'acceso al mercato dei capitali la gran parte delle Pmi che costituiscono "il cuore pulsante dell'economia italiana e del nostro sistema di export". In realtà, ha aggiunto, devo anche dire che, nell'ultimo quinquennio, alcuni passi in avanti sono stati fatti. "Penso, ad esempio, allo sviluppo dell'Aim e al programma Elite per le Pmi, ma siamo ancora ben lontani dall'avere un mercato dei capitali effettivamente corrispondente al peso e all'articolazione del nostro sistema produttivo nazionale", ha aggiunto, dicendosi convinta del fatto che l'accesso al mercato dei capitali sia lo strumento fondamentale per la competitività delle nostre imprese che necessitano di un efficiente e efficace mercato del capitale di rischio. (segue) (Com)