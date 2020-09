Finanza: Ruocco (M5s), su Borsa italiana scelta avvenga su programma sviluppo mercati gestiti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se dunque la scelta del futuro nuovo miglior proprietario di Borsa andrebbe fatta guardando agli impegni che i singoli candidati abbiano intenzione di prendere per assicurare una borsa nazionale attrattiva e competitiva, con una assoluta chiarezza in termini di mission, mi sento di dire un'altra cosa", ha continuato, ricordando che è stata recentemente resa pubblica la remunerazione percepita nel 2019 dall'attuale Ad di Borsa italiana "che, se non sbaglio, è stata di circa 4,5 milioni di euro e di circa tre milioni di euro l'anno precedente". Stiamo parlando di valori, ha spiegato, che "nemmeno il presidente di una Banca centrate percepisce, non essendo superiori ai 400 mila euro l'anno". So, ha concluso, che l'argomento "farà arricciare il naso ai diversi superliberal che grideranno alla sacralità delle remunerazioni decise fra privati, ma penso che sia giunto il momento di introdurre maggiore etica, responsabilità e morigeratezza sociale tra chi guida realtà strategiche come questa e i restanti collaboratori/dipendenti della stessa società e dell'intero sistema paese: anche questo, a mio avviso, vuol dire essere Esg compliant". (Com)