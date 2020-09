Giappone: dimissioni Abe, capo di gabinetto Suga si candida alla successione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Suga, 71 anni, originario di Akita, è considerato un esperto nella gestione delle crisi e nella capacità di destreggiarsi con la burocrazia e ha contribuito alla costruzione di buone relazioni con Komeito, alleato di governo dell’Ldp. La sua candidatura è favorita anche per la modalità che il partito ha scelto per eleggere il nuovo presidente. L’Ldp, infatti, ha deciso di eleggere il nuovo presidente senza il voto della base. Di solito i candidati competono in campagne della durata di 12 giorni contendendosi i voti dei parlamentari e della base, ma in una situazione di emergenza è possibile semplificare il processo. La situazione di emergenza in questo caso, come ha spiegato il presidente del Consiglio generale dell’Ldp, Shunichi Suzuki, è legata al fatto che il presidente nonché premier uscente Abe ha annunciato venerdì scorso le sue dimissioni per motivi di salute, prima della scadenza del suo mandato e mentre è in corso l’epidemia di coronavirus. A votare saranno quindi 394 membri della Dieta, il parlamento, e 141 delegati locali, tre per ogni prefettura. Tuttavia, in seguito alla richiesta giunta dalle divisioni prefettizie, ci saranno delle consultazioni a livello locale. Le elezioni si terranno il 14 settembre. La convocazione ufficiale è prevista per l’8 settembre. Il nuovo leader politico dovrà essere votato come premier dalla Dieta, dove la coalizione di governo guidata dall’Ldp ha la maggioranza. Una sessione parlamentare straordinaria dovrebbe tenersi il 16 settembre. (Git)