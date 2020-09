Energia: ricerca, compagnie elettriche non investono abbastanza in tecnologie pulite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova ricerca internazionale suggerisce che le compagnie elettriche non investono abbastanza e lo fanno a rilento quando si tratta di investire in tecnologie pulite come il solare o l'eolico. Secondo lo studio, citato dall'emittente britannica "Bbc", solo il 10 per cento dei fornitori di energia a livello globale avrebbe dato priorità alle energie rinnovabili in luogo dei carburanti fossili. Ma anche questo dato non sarebbe positivo, dato che anche le compagnie che spendono di più in energie pulite continuano ad investire pesantemente in carbone e gas naturale. Secondo la ricerca, questa mancanza di investimenti nel rinnovabile da parte dei fornitori di energia sarebbe uno dei maggiori ostacoli a livello globale nel combattere il cambiamento climatico. (Rel)