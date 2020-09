Moldova: premier Chicu, gasdotto Iasi-Ungheni-Chisinau sarà utilizzato solo come fonte alternativa di approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Iasi-Ungheni-Chisinau costituisce una fornitura di gas alternativa della Moldova e verrà utilizzato solo se economicamente sostenibile. Lo ha detto il premier moldavo, Ion Chicu all'emittente televisiva "Tvr Moldova". "Il gasdotto Iasi-Ungheni-Chisinau è stato tecnicamente messo in funzione. È un evento per il quale dobbiamo tutti congratularci perché abbiamo questo gasdotto. Si tratta di una possibilità alternativa di fornire il gas alla Moldova in caso di problemi sulla rotta tradizionale. Per ora, che lo vogliamo o meno, quella rotta tradizionale Russia - Ucraina e l'ingresso in Moldova dal sud e attraverso la Transnistria, economicamente è la più razionale", ha affermato Chicu. Tuttavia, il premier di Chisinau non esclude che, nel prossimo futuro, il gas proveniente dalla Romania potrebbe essere più economico del gas dalla Federazione Russa. "Vogliamo tutti tariffe il più basse possibili, qui non importa il sud, il nord e da dove viene, qui solo i numeri sono importanti. Non è escluso che in un breve periodo di tempo, ad esempio, dalla Romania arrivi gas più economico. Non è escluso che ci saranno anche delle possibilità e quindi questo gasdotto verrà utilizzata per gli scopi iniziali, cioè l'approvvigionamento. Fino ad allora prevarrà il ragionamento economico", ha aggiunto il capo del governo di Chisinau. Chicu ha anche affermato che il gasdotto Iasi-Ungheni-Chisinau ha notevolmente aumentato la sicurezza energetica della Moldova, per la quale ha ringraziato le autorità romene per il loro pieno coinvolgimento nel progetto. (segue) (Moc)