Repubblica Ceca: attivisti di Greepeace salgono su escavatore nella miniera di Vrsany

- Questa mattina 8 attivisti di Greenpeace sono saliti su un escavatore nella miniera di Vrsany, in Repubblica Ceca. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". Da quanto riferito da Lukas Hrabek, portavoce di Greenpeace, gli attivisti hanno chiesto la fine dell'estrazione di carbone e del suo uso come combustibile e hanno invocato la transizione verso le fonti di energia rinnovabile. Non è la prima volta che membri di organizzazioni ambientaliste si introducono nella miniera. Lo scorso ottobre c'era stata una protesta durata 3 giorni. Greenpeace chiede che la produzione di energia elettrica a partire dal carbone finisca entro il 2030 e che dal 2035 la Repubblica Ceca concluda ogni attività di estrazione del carbone. Esige anche la chiusura delle centrali elettriche a carbone di Chvaletice e Pocerady, la cui produzione "è destinata all'export". (Vap)