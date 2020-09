© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scomparsa di Philippe Daverio "sarà una perdita difficile da colmare per la cultura italiana. Divulgatore culturale dell'arte in televisione, maestro di eleganza, parlava con un linguaggio colto ma capace di diffondere la bellezza a tutti". Lo scrive in una nota il capogruppo di Fd'I in commissione Cultura e responsabile Cultura del partito, deputato Federico Mollicone. (Com)