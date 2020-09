Imprese: nuova partnership tra iM Global Partner ed Eurizon per gestione fondo Oyster Japan Opportunities

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- iM Global Partner ed Eurizon hanno avviato una partnership per la gestione del fondo azionario giapponese della gamma Oyster dato in delega a Eurizon Capital Sgr a partire dal primo settembre 2020. Stando al relativo comunicato stampa, il fondo azionario Oyster Japan, gestito dal 2013 da Joel Le Saux e Yoko Otsuka presso Syz Am, è uno dei prodotti di punta della gamma acquisita nel maggio 2020 da iM Global Partner. Attualmente, il fondo ha più di 324 milioni di euro di asset in gestione. Durante la revisione strategica della gamma effettuata negli ultimi mesi dai team di gestione di iM Global Partner, prosegue la nota, è apparso essenziale che il fondo continuasse a beneficiare dell'esperienza dei suoi due professionisti di talento e di un ambiente strutturale e operativo più potente, adatto alla strategia di sviluppo di iM Global Partner. Eurizon sta ulteriormente rafforzando e diversificando anche le sue expertise nella gestione azionaria internazionale, sviluppando strategie originali e distintive: a tal fine Joel Le Saux e Yoko Otsuka si uniscono ai team azionari di Eurizon per includere le loro competenze e la loro grande esperienza nell'asset manager italiano. Un duo di esperti sull’azionario giapponese Joël Le Saux, spiega la nota, è entrato a far parte di Syz Asset Management nel febbraio 2013 per gestire il fondo Oyster Japan Opportunities. "Voglio dare il benvenuto in Eurizon a Joel Le Saux e Yoko Otsuka: la notevole esperienza e la profonda conoscenza del mercato giapponese che questi esperti portano con sé sarà una spinta per un ulteriore consolidamento delle capacità di Eurizon negli investimenti azionari. Siamo estremamente lieti di aver accolto questi professionisti altamente qualificati nel nostro gruppo", ha commentato l'amministratore delegato di Eurizon, Saverio Perissinotto. "Il loro arrivo accrescerà ulteriormente la gamma di competenze a livello internazionale all'interno del team di gestione di Eurizon e inoltre ci consentirà di diversificare e ampliare la gamma prodotti, a vantaggio di tutti i nostri clienti", ha aggiunto Philippe Couvrecelle, Ad di iM Global Partner, aggiungendo che quando "abbiamo acquisito la gamma Oyster, la qualità gestionale del team azionario giapponese ha suscitato una forte impressione su di noi: questa partnership con Eurizon, un player di spicco nell’asset management, ci permette di dare nuovo slancio allo sviluppo internazionale di questa strategia d'investimento". (Com)