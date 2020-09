Sardegna: via libera del Consiglio regionale alla riforma del sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato con 36 voti favorevoli, 18 contrari e un'astensione la legge di riforma del sistema sanitario. "Una riforma composta da tre leggi organiche, quella sua governance, la sanità territoriale e sulla rete ospedaliera. L'assemblea sarda ha approvato la prima", ha detto prima della votazione il presidente della Regione, Christian Solinas. Ripristinate le otto vecchie aziende sanitarie e sciolto il nodo sullo scorporo del Microcitemico e dell'Oncologico dal Brotzu di Cagliari, e sull'accorpamento del Marino di Alghero all'Aou di Sassari, l'assemblea sarda ha dato il via libera finale al testo. Prima del via libera alla riforma il Consiglio regionale aveva approvato tre ordini del giorno: i primi due firmati dal M5s sempre in materia di sanità e il terzo portato dai Riformatori sull'autorizzazione all'esportazione dalla Sardegna dei prodotti derivati dal maiale. (segue) (Rsc)