Trump a Kenosha condanna il "terrorismo interno" e ribadisce il messaggio di "legge e ordine"

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in visita a Kenosha, la città del Wisconsin in cui il ferimento di un afroamericano da parte della polizia ha scatenato violenze diffuse, ha esaminato alcune proprietà danneggiate durante i disordini e ha ribadito il suo messaggio di “legge e ordine”, promettendo aiuti federali alla città e allo Stato. Il leader della Casa Bianca, inoltre, presso un centro operativo improvvisato della Guardia nazionale ha elogiato le forze giunte in aiuto della polizia locale. “Questi non sono atti di protesta pacifica, ma in realtà terrorismo interno”, ha dichiarato Trump. “Per fermare la violenza politica, dobbiamo anche affrontare l’ideologia radicale. Dobbiamo condannare la pericolosa retorica contro la polizia”, ha aggiunto. Il presidente si è impegnato a stanziare un milione di dollari per le forze dell’ordine di Kenosha, quattro milioni di dollari per le piccole imprese e 42 milioni di dollari per la pubblica sicurezza in tutto lo Stato.Trump si è recato a Kenosha nonostante gli inviti del sindaco, John Antaramian, e del governatore statale, Tony Evers, entrambi democratici, a evitare la visita per non alimentare le divisioni. Non ha incontrato Jacob Blake, il giovane a cui il 23 agosto un agente ha sparato sette volte alle schiena e che ora è paralizzato dalla vita in giù, né la sua famiglia. Ha partecipato a una tavola rotonda sulla sicurezza e ha incontrato due pastori spirituali, James Ward e Sharon Ward, che hanno detto di essere i pastori di Julia Jackson, la madre di Blake. I Ward erano gli unici afroamericani presenti alla tavola rotonda. Sulla vicenda Blake, Trump ha detto solo di sentirsi terribilmente dispiaciuto per chiunque debba affrontare una situazione del genere. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente ha detto di non credere al razzismo sistemico e alle violenze sistemiche della polizia: “No, non ci credo affatto”. Al contrario, ha sostenuto che “la polizia fa un lavoro incredibile”, spesso “sotto una tremenda pressione”. (Res)