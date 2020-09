Libano: presidente francese Macron annuncia terza visita a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha concluso i due giorni di missione in Libano annunciando una nuova visita nel paese dei cedri per il mese di dicembre. Lo riferisce il portale d'informazione libanese "Naharnet". Si tratterà della terza visita del capo dello Stato francese nel paese dei cedri dall’esplosione del 4 agosto scorso nel porto di Beirut. Nel corso della sua missione in Libano, Macron ha dichiarato che la Francia è pronta ad accogliere ad ottobre una conferenza internazionale per sostenere paese mediorientale. "È necessario continuare a mobilitare tutta la comunità internazionale", ha affermato il capo dello Stato sulla porta-elicotteri La Tonnere, al porto di Beirut. Macron si è poi detto "pronto" affinché "si riorganizzi, forse verso metà-fine ottobre, una conferenza internazionale di sostegno con le Nazioni Unite". (segue) (Res)