Libano: presidente francese Macron annuncia terza visita a dicembre (2)

- Macron è giunto nella serata del 31 agosto a Beirut dove è stato accolto all'aeroporto dal presidente libanese Michel Aoun. Sempre il 31 agosto il presidente francese ha avuto un incontro non aperto ai media con la famosa cantante libanese Fayrouz nella sua residenza privata. Successivamente, il presidente francese ha avuto un colloquio con l’ex premier Saad Hariri. Nella mattina del primo settembre, il presidente francese ha partecipato alle celebrazioni per il centenario del Grande Libano alla riserva naturale dei cedri di Jaj. Al termine della sua visita, Macron ha tenuto una conferenza stampa durante la quale ha dichiarato che tutte le forze politichesi libanesi si sono impegnate nel formare un governo nei prossimi quindici giorni, con "personalità competenti". " Le medie degli ultimi anni sono tra i cinque e gli undici mesi", ha detto il capo dello Stato". Macron ha poi sottolineatola volontà di organizzare una conferenza internazionale a Parigi di aiuto al Libano nella la seconda metà di ottobre. "Non è un assegno i bianco quello che viene dato oggi. È un'esigenza con un appuntamento fissato da sei a sette settimane", ha dichiarato. (segue) (Res)