Libano: presidente francese Macron annuncia terza visita a dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ambasciatore del Libano in Germania, Mustapha Adib, è stato incaricato il 31 agosto - poche ore prima dell'arrivo in Libano di Macron - di formare il prossimo governo dopo consultazioni parlamentari vincolanti in cui ha ottenuto 90 voti su 120 deputati ancora in carica. Il nome di Adib era stato proposto dagli ex primi ministri Saad Hariri e Tammam Salam. Adib che in passato è stato capo di gabinetto dell'ex premier Nagib Mikati, ha ricevuto l'approvazione dei principali gruppi politici del paese, ovvero il tandem sciita formato da Hezbollah e Amal, il Movimento patriottico libero, il Partito Futuro e il Partito socialista progressista. Il partito Forze libanesi, così come il deputato indipendente Fouad Makhzoumi, hanno nominato Nawaf Salam, ex delegato del Libano alle Nazioni Unite e giudice alla Corte internazionale di giustizia. Il premier incaricato ha promesso di guidare un governo riformista e di cercare l’assistenza finanziaria internazionale dopo che l’esplosione di Beirut lo scorso 4 agosto ha aggravato una crisi già in corso nel paese. In un discorso televisivo dopo la sua nomina, Adib ha dichiarato che "c'è la necessità di formare un governo a tempi di record e di cominciare ad attuare immediatamente le riforme, a partire dall'accordo con il Fondo monetario internazionale". (Res)