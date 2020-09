Germania: presidente consiglio sorveglianza Volkswagen, no a seconda serrata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, ha evidenziato Poetsch, assumono centrale importanza il passaggio della domanda “da instabile a debole”, la sottoutilizzazione della produzione industriale e il possibile peggioramento del tasso di infezione da Sars-Cov2 in autunno e in inverno. A tal riguardo, Poetsch ha dichiarato: “In questa situazione, mi aspetto che i politici siano preparati a un ulteriore deterioramento del quadro economico”. Secondo il presidente del consiglio di sorveglianza di Volkswagen, si deve inoltre verificare l'efficacia delle misure economiche attuate dal governo federale, procedendo, se necessario, al loro adattamento “Tutto deve essere fatto per rendere robusta l'economia nel suo insieme e l'industria automobilistica in particolare”, ha infine affermato Poetsch. (Geb)